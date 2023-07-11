ВСУ захватывают позиции под Бахмутом и наступают под Запорожьем: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины захватили господствующие высоты под Бахмутом и удерживают огневой контроль над городом, а на границах Запорожской и Донецкой областей продолжают вести контрнаступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

10 июля российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Опубликованные 9 июля геолокационные кадры показывают, что российские штурмовые отряды "Шторм-З" добились незначительных успехов в районе Новоселовского Луганской области (16 км северо-западнее Сватового).

10 июля Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские штурмы и диверсионно-разведывательные группы вблизи Новоселовского. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись к югу от Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска) 10 июля и захватили неопределенные позиции вблизи Куземовки (16 км северо-западнее Сватового) 9 июля, хотя ISW не нашло визуального подтверждения ни одного из этих заявлений.

Российское МО утверждало, что российские войска отразили украинские нападения вблизи Кармазиновки (12 км к югу от Сватового) и Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной). Российский "военкор" утверждал, что российские войска провели успешные наступательные операции вблизи Торского (14 км к западу от Кременной) и к югу от Кременной в районе Серебрянского леса. 10 июля украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачный штурм к западу от Спорного (25 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

10 июля украинские и русские войска продолжили наносить наземные удары вокруг Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска за прошедшую неделю освободили четыре квадратных километра территории на бахмутском направлении, а всего с начала боевых действий освободили 24 квадратных километра.

Заместитель министра обороны Украины сообщила, что украинские силы установили огневой контроль над самим Бахмутом и совершили неопределенное продвижение к югу от Бахмута. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский также заявил в интервью ABC News, опубликованном 9 июля, что он уверен, что украинские силы вернут Бахмут.

Министерство обороны России и российские военные блоггеры утверждали, что российские силы отразили украинские атаки на Берковку (6 км северо-западнее Бахмута) и Клищиевку (7 км юго-западнее Бахмута), а также что украинские силы совершили атаки вблизи Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

На кадрах, опубликованных 10 июля, якобы видно, как подразделения батальона "Призрак" (формирование так называемой "ЛНР") и 4-й мотострелковой бригады (2-й корпус армии так называемой "ЛНР") отражают украинскую атаку под Клищиевкой. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута) и Дубово-Василовки (6 км северо-западнее Бахмута).

Российский "военкор" утверждал, что российские силы совершили наземные атаки вблизи Берховки и Веселого (20 км к северо-востоку от Бахмута). На кадрах, опубликованных 10 июля, якобы видны подразделения 58-го отдельного батальона спецназа (1-й корпус армии так называемой "ДНР"), действующие на Бахмутском направлении.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 10 июля. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Северного (6 км западнее Авдеевки), Красногоровки (22 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки (на р. юго-западная окраина г. Донецк).

Спикер Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень и Генштаб Украины заявили, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки), Степного (3 км северо-западнее Авдеевки), Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Невельского (13 км на юго-западнее Авдеевки).

На кадрах, распространенных 9 июля, якобы видно, как подразделения 9-й бригады (1-й корпус армии ДНР) и 10-го танкового полка (3-й армейский корпус, Западный военный округ) действуют на авдеевском направлении. Минобороны России утверждало, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Невельского и Водяного (8 км юго-западнее Авдеевки).

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что 10 июля украинские войска продолжали наземные атаки на западе Донецкой области. 10 июля Минобороны России заявило, что украинские войска проводили диверсии и разведку вблизи Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российские военные блоггеры также утверждали, что украинские войска продолжали попытки продвинуться к югу от Ровно (10 км к юго-западу от Великой Новоселки), а также вблизи Старомайорского (8 км к югу от Великой Новоселки) и Урожайного (8 км к югу от Великой Новоселки). ).

Один "военкор" утверждал, что подразделения российской 34-й отдельной мотостреленной (горной) бригады (49-й общевойсковой армии Южного военного округа) отразили украинскую атаку в районе южнее Великой Новоселки. Другой утверждал, что под Урожайным обороняются подразделения оперативно-тактического соединения "Каскад" так называемой ДНР и неизвестные части российской пехоты.

10 июля украинские войска проводили контрнаступательную операцию к югу от Орехова на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска совершили механизированное наступление и продвинулись на 2 км северо-восточнее Роботиного (14 км южнее Орехова).

Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что украинские войска совершили атаки вблизи Роботиного, а один известный российский милблогер утверждал, что украинские силы с боевыми машинами западного производства продвинулись к рубежам обороны 71-го мотострелкового полка (42-я Южный военный округ) к северо-востоку от Роботиного.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июля, также показывают, что украинские силы продвинулись к юго-востоку от Орехова в направлении Новопокровки (15 км к юго-востоку от Орехова). Российские военные блоггеры также утверждали, что украинские войска совершили ограниченные разведывательные атаки группой около 30 человек личного состава вдоль линии Пятихатки-Жеребрянки (около 25 км юго-западнее Орехова).

Некоторые российские источники утверждали, что действовавшие близ Пятихаток российские войска намеренно оставили и заминировали окопы, чтобы поощрять украинские силы войти в заминированные районы траншей, понеся в результате значительных потерь.

10 июля российские войска нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по западному (правому) берегу Херсонской и Николаевской областей. 10 июля Южное оперативное командование Украины заявило, что российские войска нанесли 60 артиллерийских ударов с 365 снарядами по населенным пунктам и украинским позициям на западном берегу и совершил 3 бомбовых удара КАБ с лазерным наведением по Бериславскому району.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что российские войска ранним утром 10 июля нанесли удар по городу Николаеву баллистическими ракетами "Искандер-М" и обстреляли Очаков с позиций на Кинбурнской косе.

Российский военный блоггер заявил, что ситуация на восточном (левом) берегу не изменилась, и российские войска продолжают контрбатарейный огонь и воздушную разведку украинских позиций на западном берегу.

Другой российский военкор опубликовал кадры, на которых утверждается, что российские беспилотники наносят удары по украинской технике возле Антоновского моста на восточном берегу.

Российские чиновники продолжают бороться с проблемами движения и логистики на Керченском мосту, связанные с продолжением туристического сезона в оккупированном Крыму. Российские источники широко сообщали 10 июля, что более 1200 автомобилей ждали в очереди, чтобы пересечь Керченский мост со стороны Краснодарского края, якобы из-за того, что МЧС приостановило движение по мосту из-за плохих погодных условий.

Ранее ISW оценивало, что постоянный приток российских туристов в оккупированный Крым, критический тыл активной зоны боевых действий, вызывает серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением вдоль одной из важнейших наземных коммуникаций России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.