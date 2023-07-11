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Обучение украинских пилотов на F-16 начнется в августе

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 19:44
Обучение украинских пилотов на F-16 начнется в августе Фото: исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Коалиция из 11 стран начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе в Дании. При этом в Румынии будет создан учебный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Члены НАТО Дания и Нидерланды возглавляют международные усилия по подготовке пилотов, а также вспомогательного персонала, обслуживанию самолетов и, в конечном счете, обеспечению поставок F-16 в Украину.

"Надеюсь, мы сможем увидеть результаты в начале следующего года", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Пока ни одна из стран не взяла на себя обязательства по поставке Украине самолетов F-16, хотя Польша и Словакия поставили 27 самолетов МиГ-29 для пополнения парка боевых самолетов Украины.

F-16 для Украины

Союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания.

Сначала президент Владимир Зеленский надеялся, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев. Однако недавно он сообщил, что некоторые страны затягивают с графиками тренировок украинских пилотов.

Сегодня на саммите НАТО 11 стран создали коалицию по обучению украинских пилотов на F-16.

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