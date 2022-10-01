Украина попросилась в НАТО, а Путин дал старт аннексии территорий Украины: новости за 30 сентября

Война России против Украины: последние новости

Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку

Украина сегодня подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины

Президент РФ Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Он подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий", говорится о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Он также выразил уверенность, что Федеральное собрание поддержит создание "четырех новых субъектов Российской Федерации".

Зеленский подтвердил освобождение Ямполя вблизи Лимана

Украинские военные освободили от российских оккупантов поселок городского типа Ямполь, который находится в Лиманской городской общине Краматорского района Донецкой области.

Президент поблагодарил украинских военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, ССО и 103-й отдельной бригады терробороны за освобождение Ямполя.

Буданов сделал прогноз о завершении войны

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил , что следующей зимой война значительно стихнет, а весной состоится выход на пределы Украины 1991 года.

"Скоро это закончится... Где-то в конце мая я рассказал, как алгоритм будет происходить. Я тогда сказал, что июнь будет для нас плохим, будем немного терять. В июле будет застой, в августе начнем движения по восстановлению территорий. Зимой война в значительной степени стихнет." И вот после зимы начнется завершение этого конфликта, выходом на первом этапе на границы по состоянию на 1991 год", - отметил Буданов.

Палата представителей США одобрила выделение Украине 12,4 млрд долларов

В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену. Вчера Сенат США одобрил этот законопроект. Предполагается, что 7,8 млрд долларов будут выделены на оборонные нужды, а 4,5 млрд долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.

Также этот документ восстанавливает полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование из составов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд. долларов.

Столтенберг ответил на заявку Украины о членстве в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины о членстве в НАТО.

"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Североатлантический союз сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников НАТО.

Зеленский поставил точку в переговорах с РФ

Украина готова вести переговоры с Российской Федерацией, но только при правлении нового президента.

Он отметил, что Украина была и лидирует в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях.

Удар по гражданской колонне в Запорожье

В результате удара российскими войсками по стоящей в очереди на выезде из Запорожья гражданской колонне погибли по меньшей мере 30 осей.

Как сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, оккупанты выпустили по району, где стояла колонна, 16 ракет, применив систему ЗРК "С-300".

"Четыре ракетных удара нанесены в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины. Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", - отметил он.

США ввели санкции против России за аннексию территорий

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В списки вошли представители бизнеса, российские военные и политики.

Сообщается, что под санкции попали 14 представителей военно-промышленного комплекса России, в том числе международные поставщики, 3 ключевых лидера финансовой инфраструктуры, родственники некоторых чиновников и 278 членов российского законодательного органа.

Прогноз погоды на сегодня.

В субботу, 1 октября, часть Украины зальет дождями. При этом ожидается потепление до +28 градусов.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью в восточных областях, в течение суток в западных, днем и северных и Винницкой областях прогнозируется дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет +9 +14 градусов, а на побережье морей до +17. Днем температура воздуха прогреется до +20+25 градусов, а на юге страны до +28. В западных и северных областях температура воздуха днем ожидается в пределах +16+21 градуса.