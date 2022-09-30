Коррупция и "призыв" на оккупированных территориях: новые подробности мобилизации в России

В Хабаровском крае должностные лица, на фоне мобилизации в России, уже успели установить собственные коррупционные "тарифы", которые недостижимы для большинства горожан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В Российской Федерации продолжается частичная мобилизация. В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные "тарифы". Так, отсрочка от мобилизации стоит 100 тысяч рублей, что является практически недостижимой суммой для большинства местного населения", – пишет пресс-служба Генштаба.

Также Россия пытается ввести принудительную мобилизацию и на временно оккупированных территориях Украины:

в Херсоне участились случаи задержания мужчин призывного возраста. После "определения пригодности", их направляют на комплектование подразделений;

в Бердянске "мобилизовали" работников некоторых предприятий.

"Кроме того, в город прибыли усиленные подразделения Росгвардии с целью подавления предполагаемого сопротивления местного населения", - добавляет Генштаб.