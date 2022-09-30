Удар по гражданской колонне в Запорожье: погибли 23 человека, много раненых

В результате удара российскими войсками по гражданской колонне, которая стояла в очереди на выезде из Запорожья, погибли по меньшей мере 23 человека, еще 28 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха .

"В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки", - написал он.

Как сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, оккупанты выпустили по району, где стояла колонна, 16 ракет, применив системы ЗРК "С-300".

"Четыре ракетных удара нанесены в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины. Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", - отметил он.