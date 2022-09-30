Зеленский провел Ставку перед срочным заседанием СНБО: что рассмотрели

Президент Владимир Зеленский сегодня, 30 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе которого был рассмотрен план дальнейшей деоккупации территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Что рассмотрели

Известно, что участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, и рассмотрели план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов.

Отдельно были проанализированы вероятные действия противника в ближайшее время.

Также члены Ставки рассмотрели вопрос обеспечения вооружением и боеприпасами Сил обороны и их распределение по группировкам, находящимся на самых сложных участках фронта.

Кто участвовал

Указано, что в заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых и сил логистики, а также руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук и глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Напомним, что как и анонсировалось властями ранее, Ставка прошла до срочного заседания СНБО, которое на сегодня созвал президент Владимир Зеленский.

Все что известно о сегодняшнем заседании СНБО - собрало РБК-Украина в своем материале.