Україна попросилася в НАТО, а Путін дав старт анексії територій України: новини за 30 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком

Україна сьогодні подає заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу у прискореному порядку.

"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні в полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, допомагаємо один одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Путін оголосив анексію окупованих територій України

Президент РФ Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій Україні. Він підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій", йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Він також висловив упевненість, що Федеральні збори підтримають створення "чотирьох нових суб'єктів Російської Федерації".

Зеленський підтвердив звільнення Ямполя поблизу Лимана

Українські військові звільнили від російських окупантів селище міського типу Ямпіль, що знаходиться в Лиманській міській громаді Краматорського району Донецької області.

Президент подякував українським військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, ССО і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

Буданов зробив прогноз про завершення війни

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наступної зими війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року.

"Скоро це закінчиться... Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік", - зазначив Буданов.

Палата представників США схвалила виділення Україні 12,4 млрд доларів

Надалі закон про виділення фіндопомоги передадуть на підпис президенту США Джо Байдену. Учора Сенат США схвалив цей законопроект. Передбачається, що 7,8 млрд доларів буде виділено на оборонні потреби, а 4,5 млрд доларів – на пряму бюджетну підтримку України.

Також цей документ відновлює повноваження Білого дому передавати Україні зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США у новому фінансовому році на суму 3,7 млрд доларів.

Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО.

"Рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників. Рішення буде ухвалюватися консенсусом", - заявив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні та допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників НАТО.

Зеленський поставив крапку в переговорах з РФ

Україна готова вести перемовини з Російською Федерацією, але лише за правління нового президента.

Він зазначив, що Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах.

Удар по цивільній колоні у Запоріжжі

Внаслідок удару російськими військами по цивільній колоні, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя, загинули щонайменше 30 осів.

Як повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, окупанти випустили по району, де стояла колона, 16 ракет, застосувавши систему ЗРК "С-300".

"Чотири ракетні удари завдано в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в'їзду на/з тимчасово окупованої території України. Там стояла колона машин з цивільними, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію", - зазначив він.

США запровадили санкції проти Росії за анексію територій

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До списків увійшли представники бізнесу, російські військові та політики.

Повідомляється, що під санкції потрапили 14 представників військово-промислового комплексу Росії, у тому числі міжнародні постачальники, 3 ключові лідери фінансової інфраструктури, родичі деяких чиновників і 278 членів російського законодавчого органу.

Прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 1 жовтня, частину України заллє дощами. При цьому очікується потепління до +28 градусів.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненнями.

Вночі у східних областях, протягом доби у західних, вдень та у північних та Вінницькій областях прогнозується дощ. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14 градусів, а на узбережжі морів до +17. Вдень температура повітря прогріється до +20 +25 градусів, а на півдні країни до +28. У західних та північних областях температура повітря вдень очікується в межах +16 +21 градусу.