ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Палата представителей США одобрила выделение Украине 12,4 млрд долларов

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 30 сентября 2022 22:04
Палата представителей США одобрила выделение Украине 12,4 млрд долларов Фото: Палата представителей США выделила Украине 12,4 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Палата представителей одобрила выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену. Вчера Сенат США одобрил этот же законопроект. Предполагается, что 7,8 млрд долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.

Также этот документ возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование со складов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов.

Ранее мы писали, что американские законодатели включили 12,4 млрд дополнительной помощи Украине в проект государственного бюджета.

Также РБК-Украина писало о том, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов. В пакет, кроме 18 новых HIMARS и систем противодействия дронам, войдут сотни единиц бронетехники и радары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины