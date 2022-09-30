ВСУ ликвидировали уже более 59 тысяч российских военных, - Генштаб
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 500 военных страны-оккупанта. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 59 080 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 30 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 59080 (+500) человек ликвидировано;
- танков - 2338 (+13);
- боевых бронированных машин - 4932(+23);
- артиллерийских систем - 1391 (+6);
- РСЗО - 333 (+2);
- средства ПВО - 176 (+1);
- самолетов - 264 (+2);
- вертолетов - 225 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 1003 (+8);
- крылатые ракеты - 246 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3768 (+17);
- специальной техники - 131 (+0).
Напомним, ВСУ сбили 5 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области.
Кроме того, ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке.
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