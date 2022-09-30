ВСУ ликвидировали уже более 59 тысяч российских военных, - Генштаб

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 500 военных страны-оккупанта. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 59 080 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.