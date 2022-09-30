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ВСУ ликвидировали уже более 59 тысяч российских военных, - Генштаб

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Пятница 30 сентября 2022 09:01
ВСУ ликвидировали уже более 59 тысяч российских военных, - Генштаб Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 500 военных страны-оккупанта. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 59 080 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 30 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 59080 (+500) человек ликвидировано;
  • танков - 2338 (+13);
  • боевых бронированных машин - 4932(+23);
  • артиллерийских систем - 1391 (+6);
  • РСЗО - 333 (+2);
  • средства ПВО - 176 (+1);
  • самолетов - 264 (+2);
  • вертолетов - 225 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 1003 (+8);
  • крылатые ракеты - 246 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3768 (+17);
  • специальной техники - 131 (+0).

Напомним, ВСУ сбили 5 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области.

Кроме того, ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке.

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