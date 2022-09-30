ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Буданов сделал прогноз об окончании войны: скоро все закончится

Новина українською →
Київ, Пятница 30 сентября 2022 22:26
Буданов сделал прогноз об окончании войны: скоро все закончится Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Грядущей зимой война в значительной степени стихнет, а весной состоится выход на границы Украины 1991 года.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире национального телемарафона.

"Скоро это закончится... Где-то в конце мая я рассказал, как алгоритм будет происходить. Я тогда сказал, что июнь будет для нас нехорошим, будем немного терять. В июле будет застой, в августе начнем движения по восстановлению территорий. Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта, выходом на первом этапе на границы по состоянию на 1991 год", - отметил Буданов.

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что ВСУ летом войдут в Крым.

Глава ГУР прокомментировал это высказывание: "Я опираюсь на факты, которые мне известны. Я считаю, что это будет не летом, а до конца весны. Возможно немного раньше, в днях можно ошибаться, но не в алгоритмах".

Ранее Буданов заявил, что Российская Федерация действительно может попытаться захватить Одессу в следующем году. По его словам, Россия продолжит делать свое, но ничего у нее в Украине не получится.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины война закончится тогда, когда "мы вернем свое, а лишнее нам не нужно".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
Заявка в НАТО. Украина ускорилась, союзники уже реагируют: что известно
Заявка в НАТО. Украина ускорилась, союзники уже реагируют: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины