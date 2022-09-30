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Часть Украины накроют дожди и потепление до +28: прогноз погоды на завтра

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Киев, Пятница 30 сентября 2022 14:33
Часть Украины накроют дожди и потепление до +28: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 1 октября потеплеет до +28 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 1 октября, часть Украины зальет дождями. При этом ожидается потепление до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью в восточных областях, в течение суток в западных, днем и в северных и Винницкой областях прогнозируется дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, а на побережье морей до +17. Днем температура воздуха прогреется до +20 +25 градусов, а на юге страны до +28. В западных и северных областях температура воздуха днем ожидается в пределах +16 +21 градуса.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +9 +14 градусов, а днем +16 +21. При этом в Киеве ночью будет +11 +13 градусов, а днем +17 +19.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили о том, какой будет погода в октябре.

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