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ВСУ показали вероятное бегство россиян на Лиманском направлении (видео)

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Лиман, Пятница 30 сентября 2022 12:25
ВСУ показали вероятное бегство россиян на Лиманском направлении (видео) Фото: ВСУ показали вероятное бегство россиян на Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликовано видео вероятного бегства российских военных на Лиманском направлении на Донбассе. По предварительным оценкам, там оккупанты могли оказаться в окружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

"На видео, вероятно, "тактическая перегруппировка" оккупационных войск на Лиманском направлении", - говорится в описании под видео.

Оккупанты признают поражение?

Между тем, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщает, что оккупационные войска якобы уже не полностью контролируют Ямполь, а также признал, что в Лимане россияне взяты в "полукольцо".

Тем временем наши военные публикуют видео, где рассказывают, что уже взяли под контроль населенный пункт Ямполь на Донбассе, это означает, что ВСУ вплотную подошли к Лиману с восточной стороны.

ISW сообщает о вероятном окружении россиян в Лимане

Напомним, что по свежим данным американского Института изучения войны, наши военные прорвали оборону РФ под Ставками и перерезали дорогу Торское-Дробышево - это был последний путь поставки и ухода врага к западу от Лимана.

ВСУ также отрезали доступ россиян к дороге Сватово-Лиман - основной линии связи, поддерживающей ее группировку в самом Лимане.

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