Силы обороны остановили россиян на севере Покровска и не дали им перерезать важную дорогу

Понедельник 03 ноября 2025 15:16
UA EN RU
Силы обороны остановили россиян на севере Покровска и не дали им перерезать важную дорогу Фото: Силы обороны остановили россиян на севере Покровска (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Силы обороны продолжают операцию по зачистке Покровска от россиян. Украинские подразделения остановили продвижение врага на севере города и не допустили перерезания важной дороги, соединяющей Покровск с Родинским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ситуация в Покровске

"За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой", - говорится в сообщении.

По данным десантников, сейчас продолжается активная зачистка северной части Покровска. Благодаря слаженным действиям украинских подразделений удалось остановить расширение присутствия врага в этом районе и не допустить перерезания дороги, соединяющей Покровск и Родинское.

Всего 2 ноября в рамках операции украинские военные ликвидировали 19 российских солдат. Также Силы обороны продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев.

В Мирнограде

По словам военных, ситуация в Мирнограде остается напряженной, но контролируемой.

"На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительное - около 10. Продолжается работа по их ликвидации. Оборона города уже пополнена дополнительными силами", - сообщили в командовании.

В ДШВ уверяют, что имеют четкие планы противодействия врагу и поддерживают тесную координацию между подразделениями для стабилизации ситуации на обоих направлениях.

Ситуация в Покровске

Напомним, 29 октября российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в Покровске Донецкой области и Купянске Харьковской области.

После этого он цинично предложил остановить боевые действия на этих направлениях, чтобы, по его словам, западные журналисты и украинские медиа могли "убедиться в правдивости" таких утверждений.

В Объединенной группировке сил ВСУ опровергли эти заявления, подчеркнув, что информация об окружении не соответствует действительности.

30 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение Кремля о якобы блокировании украинских сил в Покровске и Купянске.

31 октября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Покровске сложная, но воины ВСУ не находятся в окружении.

Сегодня в утренней сводке Генштаба говорится о том, что на Покровском направлении в течение суток Силы обороны остановили 68 вражеских штурмов.

Подробнее о ситуации в Покровске и что происходит в городе - читайте в материале РБК-Украина.

