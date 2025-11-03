Силы обороны остановили россиян на севере Покровска и не дали им перерезать важную дорогу

Силы обороны продолжают операцию по зачистке Покровска от россиян. Украинские подразделения остановили продвижение врага на севере города и не допустили перерезания важной дороги, соединяющей Покровск с Родинским.

Ситуация в Покровске

"За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой", - говорится в сообщении.

По данным десантников, сейчас продолжается активная зачистка северной части Покровска. Благодаря слаженным действиям украинских подразделений удалось остановить расширение присутствия врага в этом районе и не допустить перерезания дороги, соединяющей Покровск и Родинское.

Всего 2 ноября в рамках операции украинские военные ликвидировали 19 российских солдат. Также Силы обороны продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев.

В Мирнограде

По словам военных, ситуация в Мирнограде остается напряженной, но контролируемой.

"На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительное - около 10. Продолжается работа по их ликвидации. Оборона города уже пополнена дополнительными силами", - сообщили в командовании.

В ДШВ уверяют, что имеют четкие планы противодействия врагу и поддерживают тесную координацию между подразделениями для стабилизации ситуации на обоих направлениях.