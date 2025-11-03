Силы обороны остановили россиян на севере Покровска и не дали им перерезать важную дорогу
Силы обороны продолжают операцию по зачистке Покровска от россиян. Украинские подразделения остановили продвижение врага на севере города и не допустили перерезания важной дороги, соединяющей Покровск с Родинским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Ситуация в Покровске
"За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой", - говорится в сообщении.
По данным десантников, сейчас продолжается активная зачистка северной части Покровска. Благодаря слаженным действиям украинских подразделений удалось остановить расширение присутствия врага в этом районе и не допустить перерезания дороги, соединяющей Покровск и Родинское.
Всего 2 ноября в рамках операции украинские военные ликвидировали 19 российских солдат. Также Силы обороны продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев.
В Мирнограде
По словам военных, ситуация в Мирнограде остается напряженной, но контролируемой.
"На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительное - около 10. Продолжается работа по их ликвидации. Оборона города уже пополнена дополнительными силами", - сообщили в командовании.
В ДШВ уверяют, что имеют четкие планы противодействия врагу и поддерживают тесную координацию между подразделениями для стабилизации ситуации на обоих направлениях.
Напомним, 29 октября российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в Покровске Донецкой области и Купянске Харьковской области.
После этого он цинично предложил остановить боевые действия на этих направлениях, чтобы, по его словам, западные журналисты и украинские медиа могли "убедиться в правдивости" таких утверждений.
В Объединенной группировке сил ВСУ опровергли эти заявления, подчеркнув, что информация об окружении не соответствует действительности.
30 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение Кремля о якобы блокировании украинских сил в Покровске и Купянске.
31 октября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Покровске сложная, но воины ВСУ не находятся в окружении.
Сегодня в утренней сводке Генштаба говорится о том, что на Покровском направлении в течение суток Силы обороны остановили 68 вражеских штурмов.
Подробнее о ситуации в Покровске и что происходит в городе - читайте в материале РБК-Украина.