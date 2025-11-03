ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Команда США посетит Украину по соглашению о дронах: Зеленский назвал сроки

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 20:26
UA EN RU
Команда США посетит Украину по соглашению о дронах: Зеленский назвал сроки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Команда Соединенных Штатов уже на следующей неделе посетит Украину относительно соглашения о производстве дронов.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Команда Соединенных Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине", - отметил украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что советник по стратегическим вопросам Александр Камышин будет представлять украинский экспорт на Европейском континенте.

Президент добавил, что секретарь СНБО Рустем Умеров сейчас прорабатывает вопрос о представлении экспорта на Ближнем Востоке и Азии.

Напомним, украинская компания Bullet и американская AIRO Group Holdings, Inc. подписали письмо о намерениях создать совместное предприятие по производству дронов-перехватчиков.

Партнерство будет базироваться на принципах 50/50 и будет ориентировано на потребности Соединенных Штатов, Украины и стран НАТО.

До этого инженеры компании "Генерал Черешня" совместно с подразделениями обороны завершили разработку и запустили серийное производство дрона-перехватчика "Генерал Черешня Bullet".

Он предназначен для обнаружения и нейтрализации российских ударных беспилотников типа "Шахед".

Ранее неоднократно сообщалось, что Соединенные Штаты хотят закупать дроны украинского производства. В сентябре Украина и США провели переговоры по закупке американского оружия и совместных дроновых программ.

Отметим, 2 октября украинская делегация Совета нацбезопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США. Стороны обсуждали запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество по безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дрони
Новости
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа