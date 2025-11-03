Команда США посетит Украину по соглашению о дронах: Зеленский назвал сроки

Команда Соединенных Штатов уже на следующей неделе посетит Украину относительно соглашения о производстве дронов.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Президент добавил, что секретарь СНБО Рустем Умеров сейчас прорабатывает вопрос о представлении экспорта на Ближнем Востоке и Азии.

Зеленский также сообщил, что советник по стратегическим вопросам Александр Камышин будет представлять украинский экспорт на Европейском континенте.

" Команда Соединенных Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине ", - отметил украинский лидер.

Напомним, украинская компания Bullet и американская AIRO Group Holdings, Inc. подписали письмо о намерениях создать совместное предприятие по производству дронов-перехватчиков.

Партнерство будет базироваться на принципах 50/50 и будет ориентировано на потребности Соединенных Штатов, Украины и стран НАТО.

До этого инженеры компании "Генерал Черешня" совместно с подразделениями обороны завершили разработку и запустили серийное производство дрона-перехватчика "Генерал Черешня Bullet".

Он предназначен для обнаружения и нейтрализации российских ударных беспилотников типа "Шахед".

Ранее неоднократно сообщалось, что Соединенные Штаты хотят закупать дроны украинского производства. В сентябре Украина и США провели переговоры по закупке американского оружия и совместных дроновых программ.

Отметим, 2 октября украинская делегация Совета нацбезопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США. Стороны обсуждали запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество по безопасности.