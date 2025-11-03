ГБР расследует гибель военных ВСУ в Днепропетровской области в результате удара РФ

Фото: ГБР проверяет, были ли соблюдены требования безопасности во время воздушной тревоги (facebook.com/dbr.gov.ua)

ГБР начало досудебное расследование по факту гибели и ранения военных ВСУ в Днепропетровской области в результате вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

Предварительно, вечером в субботу, 1 ноября, россияне ударили ракетой по месту базирования украинских защитников. В результате атаки есть погибшие и раненые военные ВСУ. Следственно-оперативная группа ГБР оперативно прибыла на место происшествия для проведения следственных действий и установления обстоятельств трагедии. Во время проверки устанавливается, были ли соблюдены требования безопасности военнослужащих во время воздушной тревоги и каким образом было организовано их укрытие. ГБР сообщило, что расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).