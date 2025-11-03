Нардеп Шевченко предстанет перед судом: ему грозит пожизненное заключение
В суд передали обвинительный акт в отношении народного депутата Евгения Шевченко. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену, коллаборационную деятельность и мошенничество в крупных размерах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
В Офисе Генпрокурора официально не называют имя обвиняемого, однако, по данным источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.
Что известно о деле
По данным следствия, народный депутат систематически распространял в соцсетях информацию, которая соответствовала пропагандистским нарративам России.
В частности, он дискредитировал органы государственной власти Украины, международных партнеров и процессы евроинтеграции. Такие действия, по версии следователей, способствовали дестабилизации ситуации в стране.
Кроме того, используя личные контакты с представителями политического руководства Беларуси, Шевченко организовал заключение контракта на поставку минеральных удобрений между двумя компаниями.
Впоследствии он сообщил поставщикам ложную информацию о якобы отказе Белорусской железной дороги осуществить перевозку продукции.
Таким образом нардеп искусственно создал препятствия в выполнении условий контракта и предложил "решить вопрос", навязав заключение договора о юридических услугах с предпринимателем - собственным сыном.
Как действовала схема
В период с декабря 2021 по февраль 2022 года на счет сына депутата было перечислено 14,5 млн грн за якобы оказанные юридические услуги, которые фактически не выполнялись. Таким образом народный депутат завладел средствами в особо крупных размерах.
Что дальше
Защита завершила ознакомление с материалами досудебного расследования.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата, которому инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность и завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.
В случае доказательства вины Шевченко грозит вплоть пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Дело Шевченко
В ноябре 2024 года народному депутату Украины Евгению Шевченко объявили подозрение в государственной измене. Впоследствии правоохранители установили новые эпизоды его преступной деятельности.
В частности, было задокументировано, что нардеп мошенническим путем завладел средствами одной из украинских компаний, которая закупала минеральные удобрения в Беларуси.
В сентябре 2025 года следователи Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении Шевченко.
Позже, 16 октября, НАБУ и САП сообщили народному депутату о еще одном подозрении - в отмывании более 9 млн гривен, добытых преступным путем.