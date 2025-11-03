ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Нардеп Шевченко предстанет перед судом: ему грозит пожизненное заключение

Понедельник 03 ноября 2025 12:41
UA EN RU
Нардеп Шевченко предстанет перед судом: ему грозит пожизненное заключение Фото: народный депутат Евгений Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова

В суд передали обвинительный акт в отношении народного депутата Евгения Шевченко. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену, коллаборационную деятельность и мошенничество в крупных размерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В Офисе Генпрокурора официально не называют имя обвиняемого, однако, по данным источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.

Что известно о деле

По данным следствия, народный депутат систематически распространял в соцсетях информацию, которая соответствовала пропагандистским нарративам России.

В частности, он дискредитировал органы государственной власти Украины, международных партнеров и процессы евроинтеграции. Такие действия, по версии следователей, способствовали дестабилизации ситуации в стране.

Кроме того, используя личные контакты с представителями политического руководства Беларуси, Шевченко организовал заключение контракта на поставку минеральных удобрений между двумя компаниями.

Впоследствии он сообщил поставщикам ложную информацию о якобы отказе Белорусской железной дороги осуществить перевозку продукции.

Таким образом нардеп искусственно создал препятствия в выполнении условий контракта и предложил "решить вопрос", навязав заключение договора о юридических услугах с предпринимателем - собственным сыном.

Как действовала схема

В период с декабря 2021 по февраль 2022 года на счет сына депутата было перечислено 14,5 млн грн за якобы оказанные юридические услуги, которые фактически не выполнялись. Таким образом народный депутат завладел средствами в особо крупных размерах.

Что дальше

Защита завершила ознакомление с материалами досудебного расследования.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата, которому инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность и завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.

В случае доказательства вины Шевченко грозит вплоть пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Нардеп Шевченко предстанет перед судом: ему грозит пожизненное заключение

Дело Шевченко

В ноябре 2024 года народному депутату Украины Евгению Шевченко объявили подозрение в государственной измене. Впоследствии правоохранители установили новые эпизоды его преступной деятельности.

В частности, было задокументировано, что нардеп мошенническим путем завладел средствами одной из украинских компаний, которая закупала минеральные удобрения в Беларуси.

В сентябре 2025 года следователи Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении Шевченко.

Позже, 16 октября, НАБУ и САП сообщили народному депутату о еще одном подозрении - в отмывании более 9 млн гривен, добытых преступным путем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Госизмена Депутати
Новости
По Украине отменили графики отключений: когда свет снова может исчезнуть
По Украине отменили графики отключений: когда свет снова может исчезнуть
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН