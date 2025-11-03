ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Президент Латвии вернул в Сейм закон о выходе из конвенции о защите женщин

Латвия, Понедельник 03 ноября 2025 18:46
UA EN RU
Президент Латвии вернул в Сейм закон о выходе из конвенции о защите женщин Фото: Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сегодня, 3 ноября, заявил о возвращении закона о выходе из Стамбульской конвенции, защищающей женщин, на повторное рассмотрение Сейма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Ратификация и денонсация Конвенции в течение одного созыва Сейма создает противоречивый сигнал как латвийскому обществу, так и международным партнерам относительно готовности Латвии добросовестно выполнять свои международные обязательства", - заявил он.

По словам лидера страны, Латвия станет первой страной-членом ЕС, которая выйдет из международного договора о правах человека.

Ринкевичс напомнил об обязанности европейских стран помогать в выполнении задач для достижения целей ЕС, "включая упомянутое во 2-й статье Договора о ЕС равенство женщин и мужчин". Документ определяет насилие в отношении женщин как нарушение прав человека и охватывает различные формы гендерно обусловленного насилия.

По его мнению, решение Сейма о выходе из Конвенции до истечения им же установленного срока является противоречивым. Его определили 9 октября 2025 года в декларации о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Разрыв в правовом регулировании

Согласно документу, латвийское правительство должно разработать "Закон о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин, детей, насилия в семье, а также насилия в целом".

В результате, отметил Ринкевичс, возникнет разрыв в правовом регулировании вопросов искоренения насилия в отношении женщин и семейного насилия.

Президент Латвии предупредил о создании "недопустимой правовой неопределенности" вследствие периода правового разрыва.

Речь идет о периоде между моментом остановки действия инструментов защиты от насилия, закрепленных в Конвенции, и моментом, когда будет разработано "всеобъемлющее национальное нормативное регулирование".

Напомним, 31 октября парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции, вопреки позиции премьера и протестам общественности.

В частности, 29 октября около 5000 человек протестовали в центре Риги против выхода из Конвенции. Латвийский премьер Эвика Силина поддержала протестующих и продление действия международного договора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия
Новости
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа