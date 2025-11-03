Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg

Правительство Великобритании передало Украине новую партию ракет Storm Shadow, чтобы обеспечить продолжение ударов по военным целям на территории России зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, поставки состоялись в неопределенном количестве, однако их цель - гарантировать Украине запас высокоточного оружия в период, когда Лондон ожидает усиления российских атак по гражданской инфраструктуре.

На фоне усиления санкционного давления на Россию Великобритания и другие союзники стремятся продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину, что поддержка Киева будет оставаться неизменной и превысит возможности российской экономики вести войну.

Вероятно, новый шаг Лондона стал ответом на отказ президента США Дональда Трампа передать Украине ракеты Tomahawk.

Отмечается, что Storm Shadow уже доказали свою эффективность. Ведь в октябре украинские военные заявили об ударе по российскому химическому заводу с помощью британского оружия.

Storm Shadow

Storm Shadow - это высокоточные ракеты воздушного базирования дальностью более 250 км, летящие на малых высотах и использующие комбинированные навигационные системы MBDA.

Стоит заметить, что Лондон не раскрывает объемов переданных Украине ракет и не делает регулярных объявлений об их поставках.