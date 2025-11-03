ISW: Россия сосредоточила усилия на захвате Покровска и Мирнограда (карты)

Российские войска перебросили основные силы на направление Покровска и Мирнограда, пытаясь прорвать украинскую оборону. В то же время интенсивность атак вблизи Константиновки заметно снизилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Института изучения войны (ISW).

Российские войска продолжают усиливать наступательные операции в Покровске и его окрестностях, чтобы захватить город и разгромить украинский "котел". Как украинские, так и российские войска недавно осуществили тактический прогресс в районе Покровска.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток Покровска.

Между тем, дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 ноября, показывают, как украинские войска ударили по двум российским солдатам в северном Покровске, выполняя то, что, по оценке ISW, было миссией по инфильтрации, которая не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боев.

Украинские военные источники и российские милблогеры недавно заявили, что российские войска проникают в северный Покровск. Российские милблогеры в свою очередь утверждают, что российские войска продвинулись на:

северо-восток,

центральный и южный Покровск;

в северный и юго-восточный Мирноград;

на юг от Гнатовки и Рога (все к востоку от Покровска).

Российский милблогер сообщил, что украинские войска вернули территорию к северу от Утес (северо-восток от Покровска).

В частности, 2 ноября Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска отбили 400 квадратных метров в неустановленном районе Покровского направления, вероятно, имея в виду недавние тактические контратаки на север и северо-запад от Покровска.

Россияне снизили наступление в районе Константиновки

В то же время сообщается, что российские войска, вероятно, снизили приоритет наступательных операций в тактическом районе Константиновка-Дружковка в пользу завершения захвата Покровска и Мирнограда.

Российская тактика наступления на Покровском направлении приводит к высокому уровню потерь.