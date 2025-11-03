Китайские НПЗ отказываются от российской нефти после санкций США, - Bloomberg

Китайские нефтепереработчики начали отказываться от закупок российской нефти после того, как США и другие западные страны ввели санкции против ведущих производителей РФ и части их клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, государственные компании Sinopec и PetroChina уже отменили ряд поставок после того, как в прошлом месяце США внесли в санкционный список "Роснефть" и "Лукойл".

Даже меньшие частные нефтеперерабатывающие заводы временно останавливают закупки, опасаясь оказаться под санкциями, как это произошло с Shandong Yulong Petrochemical Co., которую недавно ограничили Великобритания и ЕС.

Больше всего пострадал популярный сорт ESPO - его цены резко упали. По оценкам Rystad Energy AS, под сокращение попали около 400 тысяч баррелей нефти в сутки, или почти 45% российского экспорта в Китай.

Ранее Россия удерживала позицию главного поставщика нефти в КНР благодаря значительным скидкам, вызванным санкциями после вторжения в Украину.

Теперь США и их союзники усиливают давление, расширяя санкции не только против российских компаний, но и против их покупателей. Цель - ограничить нефтяные доходы Москвы и ослабить ее возможности финансировать войну.

Поскольку Китай остается крупнейшим в мире импортером сырой нефти, сокращение закупок из России может открыть новые возможности для других поставщиков - в частности для Соединенных Штатов, которые на прошлой неделе договорились с Пекином о торговом перемирии во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.