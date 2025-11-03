ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Враг атаковал Николаев дронами: есть последствия для энергетики

Николаев, Понедельник 03 ноября 2025 08:31
UA EN RU
Враг атаковал Николаев дронами: есть последствия для энергетики Фото: враг атаковал Николаев дронами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Николаевскую область дронами типа "Шахед". В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура и несколько зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

По данным Кима, ночью враг атаковал область дронами типа "Шахед", в результате чего есть повреждения энергетической инфраструктуры.

"Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на сейчас - все потребители запитаны. Пострадавших нет", - добавил он.

В самом Николаеве ночью, 3 ноября, около 02:58 враг атаковал дронами. В результате чего возник пожар в хозяйственном супермаркете, который по состоянию на сейчас ликвидирован спасателями.

Кроме того, повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме.

А вот в Николаевском районе вчера враг восемь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду.

Обновлено в 8:44.

По данным Кима, в ночь на 3 ноября на Николаевщине сбито и подавлено 18 ударных беспилотников типа "Шахед 131/136" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Тем временем в ГСЧС сообщили, что в результате вражеской дроновой атаки этой ночью в Николаеве загорелся супермаркет - площадь пожара составила около 2000 кв. м.

Огонь оперативно ликвидировали спасатели.

"Еще один пожар произошел на территории СТО - 30 кв. м, повреждены автомобили и выбиты окна в жилом доме. Пострадавших нет", - добавили спасатели.

Удары по Николаеву

Напомним, этой ночью мы писали, что россияне ударили по Николаеву дронами. Первые детали обстрела можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что 1 ноября россияне ударили по Николаеву баллистикой. Как сообщалось, противник ударил ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью.

В результате атаки была повреждена автозаправочная станция WOG и несколько автомобилей.

Всего пострадали до 20 человек, среди которых было двое детей. В Нацполиции Украины проинформировали, что в результате ракетного удара по Николаеву погиб мужчина.

Отметим, что 16 октября оккупанты впервые с начала войны использовали для удара по Николаеву управляемые авиабомбы.

Вражеская воздушная цель якобы пролетела более 150 км, а ее скорость достигала 500 км/ч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Николаев Война России против Украины
Новости
Трамп сделал новое заявление о Tomahawk для Украины: будет ли передавать
Трамп сделал новое заявление о Tomahawk для Украины: будет ли передавать
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН