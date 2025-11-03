Враг атаковал Николаев дронами: есть последствия для энергетики
В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Николаевскую область дронами типа "Шахед". В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура и несколько зданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОГА Виталия Кима.
По данным Кима, ночью враг атаковал область дронами типа "Шахед", в результате чего есть повреждения энергетической инфраструктуры.
"Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на сейчас - все потребители запитаны. Пострадавших нет", - добавил он.
В самом Николаеве ночью, 3 ноября, около 02:58 враг атаковал дронами. В результате чего возник пожар в хозяйственном супермаркете, который по состоянию на сейчас ликвидирован спасателями.
Кроме того, повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме.
А вот в Николаевском районе вчера враг восемь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду.
Обновлено в 8:44.
По данным Кима, в ночь на 3 ноября на Николаевщине сбито и подавлено 18 ударных беспилотников типа "Шахед 131/136" и беспилотников-имитаторов различных типов.
Тем временем в ГСЧС сообщили, что в результате вражеской дроновой атаки этой ночью в Николаеве загорелся супермаркет - площадь пожара составила около 2000 кв. м.
Огонь оперативно ликвидировали спасатели.
"Еще один пожар произошел на территории СТО - 30 кв. м, повреждены автомобили и выбиты окна в жилом доме. Пострадавших нет", - добавили спасатели.
Удары по Николаеву
Напомним, этой ночью мы писали, что россияне ударили по Николаеву дронами. Первые детали обстрела можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит добавить, что 1 ноября россияне ударили по Николаеву баллистикой. Как сообщалось, противник ударил ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью.
В результате атаки была повреждена автозаправочная станция WOG и несколько автомобилей.
Всего пострадали до 20 человек, среди которых было двое детей. В Нацполиции Украины проинформировали, что в результате ракетного удара по Николаеву погиб мужчина.
Отметим, что 16 октября оккупанты впервые с начала войны использовали для удара по Николаеву управляемые авиабомбы.
Вражеская воздушная цель якобы пролетела более 150 км, а ее скорость достигала 500 км/ч.