В Брюсселе состоится "саммит расширения" ЕС: будут говорить о будущем Украины

Во вторник, 4 ноября, в Брюсселе состоится "саммит расширения", где лидеры стран-членов и стран-кандидатов на вступление обсудят евроинтеграцию. На нем ожидается и выступление украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Обсуждение новаторских перспектив европейской интеграции состоится во время первого в своем роде телевизионного прямого эфира.

Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил свое участие.

"Саммит соберет вместе президента Украины Владимира Зеленского, его коллег из Молдовы и Сербии - Майю Санду и Александара Вучича", - пишет издание.

Также ожидается присутствие трех премьер-министров, представляющих Западные Балканы: Эди Раму из Албании, Милойко Спаича из Черногории и Кристиана Микоски из Северной Македонии. Речь идет и об участии европейского комиссара по вопросам расширения Марту Кос.

При этом пока неизвестно, в каком формате ожидается участие лидеров европейских стран.