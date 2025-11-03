В Брюсселе состоится "саммит расширения" ЕС: будут говорить о будущем Украины
Во вторник, 4 ноября, в Брюсселе состоится "саммит расширения", где лидеры стран-членов и стран-кандидатов на вступление обсудят евроинтеграцию. На нем ожидается и выступление украинского лидера Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Обсуждение новаторских перспектив европейской интеграции состоится во время первого в своем роде телевизионного прямого эфира.
Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил свое участие.
"Саммит соберет вместе президента Украины Владимира Зеленского, его коллег из Молдовы и Сербии - Майю Санду и Александара Вучича", - пишет издание.
Также ожидается присутствие трех премьер-министров, представляющих Западные Балканы: Эди Раму из Албании, Милойко Спаича из Черногории и Кристиана Микоски из Северной Македонии. Речь идет и об участии европейского комиссара по вопросам расширения Марту Кос.
При этом пока неизвестно, в каком формате ожидается участие лидеров европейских стран.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, во вторник, 4 ноября, Европейская комиссия представит отчет о прогрессе Украины. Ожидается, что рейтинг Киева получит оценку "в основном положительно".
Отметим, Евросоюз до сих пор не может официально начать переговоры о вступлении Украины из-за позиции Будапешта. Старт переговорного процесса невозможен вследствие наложения Венгрией вето.
В ответ Литва предложила начать технические переговоры на уровне 26 стран-членов ЕС без участия Венгрии.
Президент Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что процесс евроинтеграции Украины должен продолжаться, несмотря на сопротивление Будапешта.