ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Брюсселе состоится "саммит расширения" ЕС: будут говорить о будущем Украины

Бельгия, Понедельник 03 ноября 2025 16:42
UA EN RU
В Брюсселе состоится "саммит расширения" ЕС: будут говорить о будущем Украины Фото: лидеры стран ЕС и стран-кандидатов на вступление обсудят процесс евроинтеграции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 4 ноября, в Брюсселе состоится "саммит расширения", где лидеры стран-членов и стран-кандидатов на вступление обсудят евроинтеграцию. На нем ожидается и выступление украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Обсуждение новаторских перспектив европейской интеграции состоится во время первого в своем роде телевизионного прямого эфира.

Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил свое участие.

"Саммит соберет вместе президента Украины Владимира Зеленского, его коллег из Молдовы и Сербии - Майю Санду и Александара Вучича", - пишет издание.

Также ожидается присутствие трех премьер-министров, представляющих Западные Балканы: Эди Раму из Албании, Милойко Спаича из Черногории и Кристиана Микоски из Северной Македонии. Речь идет и об участии европейского комиссара по вопросам расширения Марту Кос.

При этом пока неизвестно, в каком формате ожидается участие лидеров европейских стран.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, во вторник, 4 ноября, Европейская комиссия представит отчет о прогрессе Украины. Ожидается, что рейтинг Киева получит оценку "в основном положительно".

Отметим, Евросоюз до сих пор не может официально начать переговоры о вступлении Украины из-за позиции Будапешта. Старт переговорного процесса невозможен вследствие наложения Венгрией вето.

В ответ Литва предложила начать технические переговоры на уровне 26 стран-членов ЕС без участия Венгрии.

Президент Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что процесс евроинтеграции Украины должен продолжаться, несмотря на сопротивление Будапешта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Украина
Новости
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа