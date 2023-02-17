Российские войска изменили тактику возле Угледара: как действует враг

Оккупационные войска изменили свою тактику в направлении Угледара Донецкой области. Противник вместо штурмов по ночам начал восстанавливать свои силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

"Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении. Он фактически перестал ночью атаковать наши позиции", - говорит Дмитрашковский.

По его словам, только за последние два дня в этом направлении численность штурмовых действий колеблется от двух до четырех.

"Вместо этого днем враг очень мощно применяет артиллерию, только за вчера на Донецком направлении противник использовал ее 223 раза. При этом штурмовых действий в районе Угледара и Марьянки было 16", - рассказал Дмитрашковский.

Также он сообщил, что противник сменил тактику и в применении авиации.

"Если раньше они вели штурмующий огонь и постоянно работали подразделения ДРГ и штурмовые группы. На сегодня же наблюдается несколько иная тактика: оккупанты ночью теперь пытаются восстанавливаться и пополнять свои резервы. Именно в этом и заключается их ночная смена тактики", - подытожил Дмитрашковский.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры атакуют Бахмут и Угледар Донецкой области, чтобы отсрочить наступление украинских войск.

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