ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак предупредил украинцев о 24 февраля: слушайте Воздушные силы

Новина українською →
Киев, Пятница 17 февраля 2023 09:16
Ермак предупредил украинцев о 24 февраля: слушайте Воздушные силы Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Офисе президента не исключают, что Россия на годовщину вторжения в Украину может нанести удар. Гражданам советуют слушать Воздушные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Ермак намекнул, что враг 24 февраля может прибегнуть к атакам. Он подчеркнул, что Украина готова к разным сценариям.

"Не забывайте, что у нас классные Воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, умеющие сбивать российские и другие воздушные цели", - отметил Ермак.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия на годовщину вторжения нанесет ракетный удар. По его словам, россияне накапливают ракеты, поэтому 24 февраля возможен запуск трех волн.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг будет пытаться захватить Бахмут до 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Офис президента ракетный удар Воздушные силы Украины Война в Украине
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен