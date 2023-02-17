Польша рассмотрит передачу Украине Миг-29 и готова присоединиться к коалиции F-16, - Дуда
Польша готова передать Украине истребители Миг-29 и присоединиться к странам, которые передадут истребители F-16.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды "Укринформу".
По его словам, следует серьезно относиться к вопросу передачи Украине истребители F-16. Следует помнить, что подготовка пилота, который будет обслуживать самолет, является "долговременным процессом".
"Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения, в этом нет никаких сомнений", - подчеркнул Дуда.
При этом он заявил, что Украине сейчас передать самолеты МиГ-29, так что пилоты смогут летать на них сразу.
"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MiГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеет самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал он.
Ранее президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F16.
В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.
Польша 30 января официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.
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