ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 14 крылатых ракет: Генштаб обновил потери врага

Фото: Украинские воины за сутки ликвидировали еще 800 окупантов (zsu.gov.ua)

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 141 260 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.