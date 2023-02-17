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ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 14 крылатых ракет: Генштаб обновил потери врага

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Пятница 17 февраля 2023 08:01
ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 14 крылатых ракет: Генштаб обновил потери врага Фото: Украинские воины за сутки ликвидировали еще 800 окупантов (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 141 260 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 17 февраля ориентировочно составили:

  • личного состава - 141 260 (+800) человек ликвидировано;
  • танков - 3298 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин - 6 520 (+3) единиц;
  • артиллерийских систем - 2 322 (+16) единицы;
  • РСЗО - 467 (+1) единиц;
  • средства ПВО - 241 (+2) единица;
  • самолетов - 298 (+0) единиц;
  • вертолетов - 287 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 013 (+1) единиц;
  • крылатые ракеты - 871 (+14) единиц;
  • корабли/катера - 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5187 (+20) единиц;
  • специальная техника - 221 (+2) единица.

Напомним, ВСУ за сутки отбили 16 атак россиян в трех областях.

К слову, аналитики ISW убеждены, что украинские военные сломают планы диктатора Владимира Путина по захвату Бахмута до 24 февраля 2023 года.

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