ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 14 крылатых ракет: Генштаб обновил потери врага
Фото: Украинские воины за сутки ликвидировали еще 800 окупантов (zsu.gov.ua)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 141 260 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 17 февраля ориентировочно составили:
- личного состава - 141 260 (+800) человек ликвидировано;
- танков - 3298 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин - 6 520 (+3) единиц;
- артиллерийских систем - 2 322 (+16) единицы;
- РСЗО - 467 (+1) единиц;
- средства ПВО - 241 (+2) единица;
- самолетов - 298 (+0) единиц;
- вертолетов - 287 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 013 (+1) единиц;
- крылатые ракеты - 871 (+14) единиц;
- корабли/катера - 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5187 (+20) единиц;
- специальная техника - 221 (+2) единица.
Напомним, ВСУ за сутки отбили 16 атак россиян в трех областях.
К слову, аналитики ISW убеждены, что украинские военные сломают планы диктатора Владимира Путина по захвату Бахмута до 24 февраля 2023 года.
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