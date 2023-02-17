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Зеленский встретился с премьером Нидерландов (видео)

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Киев, Пятница 17 февраля 2023 14:32
Зеленский встретился с премьером Нидерландов (видео) Фото: премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

"Нидерланды являются одним из лидеров в военной, финансовой, гуманитарной сфере и юридической помощи нашему государству. Все украинцы всегда будут благодарны за эту поддержку и никогда не забудут о ней", - отметил он.

Президент провел личный разговор с Рютте, а также прошла двусторонняя встреча с нидерландской делегацией.

Напомним, сегодня стало известно, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во второй раз с начала полномасштабной войны прибыл в Киев.

По данным СМИ, после встречи с Зеленским Рютте также проведет переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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