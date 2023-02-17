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Зеленский заявил, что для Украины снимается табу по поставкам дальнобойных ракет

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Украина, Пятница 17 февраля 2023 20:23
Зеленский заявил, что для Украины снимается табу по поставкам дальнобойных ракет Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина делает все для того, чтобы улучшить свое вооружение. В том числе в общении с партнерами уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского в пятницу, 17 февраля.

Он напомнил, что в последние недели продолжается дипломатический марафон, во время которого ведутся переговоры с представителями разных стран.

"Уже создана танковая коалиция, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что обсуждал данный вопрос и во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марк Рютте.

"Говорил и сегодня об этом с Рютте и в течение недели со всеми лидерами. Продолжу эти переговоры и на следующей неделе", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, в рамках нового пакета помощи от США в размере 2,2 млрд долларов Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB. Однако в Пентагоне отмечают, что развертывание этих ракет на поле боя продлится много месяцев.

Напомним, США модифицировали передовые ракетные пусковые установки HIMARS, которые они передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России ракетами большой дальности.

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