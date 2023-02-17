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В Украине второй раз за день масштабная воздушная тревога

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Украина, Пятница 17 февраля 2023 15:51
В Украине второй раз за день масштабная воздушная тревога Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу. Это уже вторая масштабная тревога за сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 15:40.

Мониторинговые группы отмечают, что с территории Беларуси вылетел российский истребитель МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:45:

В Украине второй раз за день масштабная воздушная тревога

Напомним, сегодня в Украине уже объявляли масштабную воздушную тревогу после 13:40. Она продолжалась около получаса, после чего тревогу отменили. К счастью, "прилетов" не было.

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