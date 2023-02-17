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В Киеве возобновляет свою работу весь электротранспорт

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Киев, Пятница 17 февраля 2023 09:51
В Киеве возобновляет свою работу весь электротранспорт Фото: в Киеве возобновляет свою работу весь электротранспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 17 февраля весь электротранспорт возобновляет свою работу. Трамваи и троллейбусы возвращаются на свои маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КМВА Сергея Попко.

"Сегодня весь электротранспорт столицы вернулся на свои маршруты! Сейчас на 46 троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32 трамвайных - 195!" - сообщил Попко.

Он напомнил, что столица жила без электротранспорта 56 дней.

Так, 23 декабря из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта столицы (трамваев и троллейбусов) была остановлена. На маршрутах наземного электротранспорта работали автобусы.

Напомним, вчера в Киеве было возобновлено движение 31 троллейбусного и 13 трамвайных маршрутов.

Также мы писали о том, что с 12 января в Киеве возобновили движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3.

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