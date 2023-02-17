Премьер Нидерландов пообещал скорейшую поставку Leopard-1A5 в Украину
Украина получит первую партию танков Leopard-1A5, как только они будут готовы к бою. Премьер Нидерландов Марк Рютте обещает как можно быстрее поставить их ВСУ.
Об этом заявил Рютте, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским Рютте заявил, что хочет, чтобы поставка танков состоялась как можно быстрее.
"Как только первая партия будет готова к бою, она будет доставлена в Украину, и мы хотим сделать это как можно скорее", - заявил Рютте.
Также премьер Рютте добавил, что его страна готова принять у себя новый трибунал, который будет судить российское вторжение в Украину.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 17 февраля в Киев с рабочим визитом прибыли премьер Рютте и министр внутренней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер.
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