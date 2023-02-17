Нидерланды направят в Украину две группы экспертов для сбора доказательств военных преступлений
Нидерланды направят две группы экспертов в Украину в 2023 году, чтобы собрать доказательства военных преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
"В этом году мы пришлем две следственных группы в Украину", - заявил Рютте.
В 2022 году Нидерланды отправили две группы экспертов в Украину для оказания помощи Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений.
Рютте добавил, что Нидерланды готовы разместить у себя трибунал для суда над лицами, виновными в совершении военных преступлений в Украине. По его словам, для создания такого органа необходима широкая поддержка мирового сообщества.
Напомним, что Нидерланды передадут Украине боеприпасы для боевых танков немецкого производства Leopard 2. Амстердам предоставит 20 тысяч снарядов.
Системы ПВО для Украины будут производить в Чехии. Нидерланды заплатят за сотню модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой быстрострельных пулеметов.
Нидерланды передали 100 миллионов евро в новый Международный фонд для Украины. Деньги будут использовать для поддержки ВСУ.
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