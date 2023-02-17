ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сегодня и в выходные энергосистема будет работать с резервом мощности, - Галущенко

Новина українською →
Украина, Пятница 17 февраля 2023 10:45
Сегодня и в выходные энергосистема будет работать с резервом мощности, - Галущенко Фото: в ближайшие дни энергосистема Украины будет работать с резервом мощности (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу 17 февраля и в выходные, 18-19 февраля, энергосистема Украины будет работать с резервом мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

По его словам, сегодня и в выходные генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

"Благодаря уменьшению спроса будем иметь резерв мощности", - сказал он.

В то же время в Одесской области в связи с ремонтами сетей возможны стабилизационные отключения, но уже меньшей, чем раньше, продолжительностью.

В Харьковской области за последние сутки после восстановительных ремонтов сетей заживлено еще около 2 тысяч потребителей.

Как сообщалось, Украина и сеть ENTSO-E договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии до 700 МВт в любое время.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что пока Украина может покрывать потребление электроэнергии самостоятельно и ситуация со светом остается стабильной. Но при похолодании или новых ударах импорт может быть восстановлен, что является дополнительным фактором безопасности.

При этом Украина не только восстанавливает разрушенные энергообъекты после ударов россиян. Страна также работает над новым форматом электростанций и подстанций, позволяющих лучше защитить систему от ракетных атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герман Галущенко відключеня світла
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен