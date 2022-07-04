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Українські військові залишили Лисичанськ, а у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи: новини за вихідні

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Понеділок 04 липня 2022 08:30
Українські військові залишили Лисичанськ, а у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи: новини за вихідні Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Українські військові відійшли з Лисичанська, ЗСУ знищили базу окупантів у Мелітополі, а у Білгороді пролунали потужні вибухи. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 2-3 липня -в матеріалі РБК-Україна.

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Коли Україна вступить до Євросоюзу: Стефанішина назвала терміни

Україна планує стати частиною Європейського Союзу в рекордні терміни. Процес вступу займе до п'яти років. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Наші прогнози досить амбітні. Я не хочу говорити про конкретні дати, адже вони залежать не тільки від того, наскільки ми будемо готові. Це (процес вступу - ред.) займе до десятка років, до п'ятирічки", - відповіла міністр на питання про терміни вступу в ЄС.

У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, в центрі міста сталася пожежа

У російському Бєлгороді в ніч на 3 липня прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа. Жителі чули кілька залпів. Також повідомляється про вибухи біля аеродрому.

Повідомляється, що внаслідок нічних вибухів загинула родина біженців з Харківської області.

Лукашенко про залучення Білорусі у війну проти України: наша участь мною визначена давно

У союзі Білорусі та Росії створено єдине угруповання Збройних сил. Тому участь білоруської армії у війні проти України була визначена давно. Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

"У нас створена вже давно в союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, так чому нас сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом з братньою Росією. Наша участь у "спецоперації" мною визначена давно", - заявив він.

Водночас напередодні Лукашенко заявляв, що Білорусь не прагне воювати в Україні, оскільки їй ця війна не потрібна.

В Україну суне холодний атмосферний фронт: де сильно знизиться температура

Погода в Україні суттєво зміниться з приходом холодного атмосферного фронту з заходу Європи. Через це температура на більшості територій знизиться до +22 градусів.

Якою буде синоптична ситуація в країні протягом наступного тижня - читайте в матеріалі Styler.

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