ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные покинули Лисичанск, а в Белгороде прогремели мощные взрывы: новости за выходные

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 08:30
Украинские военные покинули Лисичанск, а в Белгороде прогремели мощные взрывы: новости за выходные Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Украинские военные отошли из Лисичанска, ВСУ уничтожили базу оккупантов в Мелитополе, а в Белгороде прогремели мощные взрывы. Подробнее о том, что произошло на выходных, 2-3 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Когда Украина вступит в Евросоюз: Стефанишина назвала сроки

Украина планирует стать частью Европейского союза в рекордные сроки. Процесс вступления займет до пяти лет. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Наши прогнозы достаточно амбициозны. Я не хочу говорить о конкретных датах, они ведь зависят не только от того, насколько мы будем готовы. Это (процесс вступления - ред.) займет до десятка лет, до пятилетки", - ответила министр на вопрос о сроках вступления в ЕС.

В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города произошел пожар

В российском Белгороде в ночь на 3 июля прогремели мощные взрывы. В центре города начался пожар. Жители слышали несколько залпов. Также сообщается о взрывах возле аэродрома.

Сообщается, что в результате ночных взрывов погибла семья беженцев с Харьковской области.

Лукашенко о привлечении Беларуси в войну против Украины: наше участие мною определено давно

В союзе Беларуси и России создана единая группировка Вооруженных сил. Поэтому участие беларусской армии в войне против Украины было определено давно. Об этом заявил беларусский диктатор Александр Лукашенко.

"У нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" мною определено давно", - заявил он.

В то же время накануне Лукашенко заявлял, что Беларусь не стремится воевать в Украине, поскольку ей эта война не нужна.

В Украину движется холодный атмосферный фронт: где сильно снизится температура

Погода в Украине существенно изменится с приходом холодного атмосферного фронта с запада Европы. Из-за этого температура на большинстве территорий снизится до +22 градусов.

Какой будет синоптическая ситуация в стране в течение следующей недели - читайте в материале Styler.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы