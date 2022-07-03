ЗСУ знищили базу окупантів в Мелітополі, завдавши понад 30 ударів

ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Завдали більш як 30 ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова під час відеозвернення.

"Сьогодні вночі Збройні Сили України вивели з ладу одну з 4 військових баз рашистів в Мелітополі. Нанесли більше 30 ударів виключно по російській військовій базі", - розповів Федоров.

Він також зазначив, що очікується великий потік мелітопольців на евакуацію.

"Наше завдання допомогти розміститись людям, які хочуть виїхати до Запоріжжя", - підкреслив мер.

Також, за його словами, вчора завдяки силам спротиву бронепоїзд окупантів з боєприпасами зійшов з рейок.

"Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було!" - спростовує Федоров.

Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ поширювали інформацію, що в тимчасово окупованому Мелітополі вночі прогриміли вибухи. Згодом в районі Авіамістечка було видно стовп диму.

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