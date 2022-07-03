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Харків під ранок зазнав ракетної атаки: перші подробиці

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Харків, Неділя 03 липня 2022 09:28
Харків під ранок зазнав ракетної атаки: перші подробиці Фото: Харків під ранок зазнав ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська завдали ракетних ударів вранці по Харкову. Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Жодного дня без російського терору. Сьогодні харків’яни прокинулися о 4 ранку від ракетних ударів окупантів. Зранку росіяни влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району", - написав Синєгубов.

За його словами, попередньо, через ракетну атаку постраждалих немає.

Також ворог вдарив по приватному сектору в Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку - 54 річна жінка, її госпіталізували.

Крім того, по області протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

Разом з тим, ворог фактично весь день завдав ударів по Чугуївщині: горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території.

Як додав голова ОВА, загалом за добу в місті та області четверо поранених: Харків - 1, Чугуївський район - 2, Харківський район - 1.

Нагадаємо, нещодавно Синєгубов пояснив, чому росіяни збільшили інтенсивність обстрілів Харкова.

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Харків ракетный удар
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