У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, в центрі міста почалася пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бел.ру" .

Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляється про вибухи біля аеродрому.

У центрі Бєлгорода звук був такої сили, що в будинках затремтіли шибки, у машин спрацювала сигналізація.

Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що постраждали три людини. За його словами, спрацювала ППО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський спростовував причетність українських сил до інцидентів у Бєлгороді, заявляючи, що Київ ніколи не застосовував зброю для атак на Росію на її території.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пізніше повідомив, що росіяни повинні звикати до провокацій своїх же військових, як сталося в Бєлгороді. При цьому українська сторона не може коментувати домисли про свою причетність до цього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.