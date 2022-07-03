Українські військові відійшли з Лисичанська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

У Генштабі наголошують, що рішення про відхід з позицій у Лисичанську було прийняте для збереження життя українських військових.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 червня російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк. Однак противнику не вдалося оточити українські сили, підрозділи відійшли на нові рубежі. Лисичанськ до сьогодні залишався останнім великим містом, яке армія РФ не взяла під свій контроль.

Як повідомлялось, сьогодні радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що битва за Донбас буде продовжуватися до повної деокупації. За його словами, українські захисники не перестануть звільняти наші території, навіть якщо росіяни окупують всю Луганську область.

До цього секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що тимчасову втрату територій ЗСУ не варто сприймати як трагедію.

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