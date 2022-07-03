Лукашенко про залучення Білорусі у війну проти України: наша участь мною визначена давно
У союзі Білорусі та Росії створено єдине угруповання Збройних сил. Тому участь білоруської армії у війні проти України була визначена давно.
Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белт".
"У нас створена вже давно в союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, так чому нас сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом з братньою Росією. Наша участь у "спецоперації" мною визначена давно", - заявив він.
Лукашенко додав, що в перший день нападу Росії на Україну він нібито заявив, що білоруси "нікому не дозволять стріляти в спину російській людині".
За його словами, білоруси зайняли "оборону від Брестської фортеці по південні кордони для того, щоб не допустити цього удару в спину росіянам з боку натовських військ".
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь не прагне воювати в Україні, оскільки їй ця війна не потрібна.
Раніше в офісі президента України заявили, що готові до можливого нападу Білорусі і попередять про нього завчасно.
Тим часом, за оцінкою української розвідки, на сьогодні немає прямої загрози наступу білоруської армії.