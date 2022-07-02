Білорусь не прагне воювати в Україні, - Лукашенко
Білорусь не прагне воювати в Україні, оскільки їй ця війна не потрібна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".
Як заявив лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко на зборах з нагоди Дня незалежності, його країну нібито намагаються втягнути у війну в Україні.
"Мета одна - одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Вони нібито переживають, заявляють з України, що не хотіли б, щоб білоруські війська вторглися через північний кордон в Україну. Та не слухайте їх! Вони були б раді (я це знаю точно), якби ми туди увійшли", - зазначив він.
За його словами, українська сторона нібито зацікавлена в тому, щоб виставити Росію і Білорусь фашистами.
"Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні. Нам ця війна абсолютно не потрібна", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що готові до можливого нападу Білорусі і попередять про нього завчасно.
Тим часом, за оцінкою української розвідки, на сьогодні немає прямої загрози наступу білоруської армії.
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