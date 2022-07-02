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Білорусь не прагне воювати в Україні, - Лукашенко

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Мінськ, Субота 02 липня 2022 19:26
Білорусь не прагне воювати в Україні, - Лукашенко Фото: лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Білорусь не прагне воювати в Україні, оскільки їй ця війна не потрібна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

Як заявив лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко на зборах з нагоди Дня незалежності, його країну нібито намагаються втягнути у війну в Україні.

"Мета одна - одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Вони нібито переживають, заявляють з України, що не хотіли б, щоб білоруські війська вторглися через північний кордон в Україну. Та не слухайте їх! Вони були б раді (я це знаю точно), якби ми туди увійшли", - зазначив він.

За його словами, українська сторона нібито зацікавлена в тому, щоб виставити Росію і Білорусь фашистами.

"Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні. Нам ця війна абсолютно не потрібна", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що готові до можливого нападу Білорусі і попередять про нього завчасно.

Тим часом, за оцінкою української розвідки, на сьогодні немає прямої загрози наступу білоруської армії.

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Олександр Лукашенко Білорусь Війна Росії проти України
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