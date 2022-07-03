Б’ють з "Смерчів" другий день. Окупанти знову обстріляли Краматорськ

Зранку неділі, 3 липня, Росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто було уражено з РСЗВ "Смерч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню", - пише він у Facebook.

Попередньо, за словами мера, обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба.

"Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!" – закликає він.