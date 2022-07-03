Б’ють з "Смерчів" другий день. Окупанти знову обстріляли Краматорськ
Зранку неділі, 3 липня, Росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто було уражено з РСЗВ "Смерч".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка.
"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню", - пише він у Facebook.
Попередньо, за словами мера, обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба.
"Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!" – закликає він.
Як повідомлялось, 2 липня, ввечері російські військові також обстріляли Краматорськ за допомогою РСЗВ "Смерч".
Нагадаємо, раніше мер Слов'янська Вадим Лях заявляв, що російські війська можуть перейти до наступу на Слов'янськ та Краматорськ (Донецька область) найближчим часом.
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