Мер Слов'янська заявив про масштабний обстріл міста: до 15 пожеж та багато жертв

Слов'янськ (Донецька область) потрапив під масштабний обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж, є багато жертв та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха під час відеозвернення.

"Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих", - розповів він.