Мер Слов'янська заявив про масштабний обстріл міста: до 15 пожеж та багато жертв
Слов'янськ (Донецька область) потрапив під масштабний обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж, є багато жертв та постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха під час відеозвернення.
"Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих", - розповів він.
Нагадаємо, сьогодні міська влада Слов'янська призупинила рух тролейбусів. Причиною цього стала загроза обстрілів з боку окупантів.
Додамо, Слов'янськ залишається однією з цілей РФ, а тому окупанти постійно обстрілюють місто, зокрема і забороненими касетними боєприпасами.
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