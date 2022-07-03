ru ua
Нд, 03 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мер Слов'янська заявив про масштабний обстріл міста: до 15 пожеж та багато жертв

Новость на русском →
Слов'янськ, Неділя 03 липня 2022 15:13
Мер Слов'янська заявив про масштабний обстріл міста: до 15 пожеж та багато жертв Фото: Слов'янськ під масштабним обстрілом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Слов'янськ (Донецька область) потрапив під масштабний обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж, є багато жертв та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха під час відеозвернення.

"Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні міська влада Слов'янська призупинила рух тролейбусів. Причиною цього стала загроза обстрілів з боку окупантів.

Додамо, Слов'янськ залишається однією з цілей РФ, а тому окупанти постійно обстрілюють місто, зокрема і забороненими касетними боєприпасами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Слов'янськ Донбас Війна Росії проти України
NEWS
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту