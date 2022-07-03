У Бєлгороді загинула родина біженців із Харківської області
Фото: у Бєлгороді загинула родина біженців із Харківської області (bel.ru)
Внаслідок нічних вибухів у російському Бєлгороді загинула родина біженців з Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дергачівську міська раду.
"Сьогодні вночі внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, у місті Бєлгород загинула родина Коптелових з Цупівки - 3 людини, зокрема й маленька дитина", - сказано в ньому.
Зазначається, що мешканці Цупівки та інших окупованих населених пунктів були вимушені тікати від війни через РФ до країн Європи будь-якими доступними шляхами.
Нагадаємо, вночі у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, а в центрі міста почалася пожежа.
Пізніше з'явилося фото, на якому видно, що уламок російської ракети потрапив у багатоповерхівку.