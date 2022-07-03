ru ua
Нд, 03 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Бєлгороді загинула родина біженців із Харківської області

Новость на русском →
Бєлгород, Неділя 03 липня 2022 17:58
У Бєлгороді загинула родина біженців із Харківської області Фото: у Бєлгороді загинула родина біженців із Харківської області (bel.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок нічних вибухів у російському Бєлгороді загинула родина біженців з Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дергачівську міська раду.

"Сьогодні вночі внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, у місті Бєлгород загинула родина Коптелових з Цупівки - 3 людини, зокрема й маленька дитина", - сказано в ньому.

Зазначається, що мешканці Цупівки та інших окупованих населених пунктів були вимушені тікати від війни через РФ до країн Європи будь-якими доступними шляхами.

Нагадаємо, вночі у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, а в центрі міста почалася пожежа.

Пізніше з'явилося фото, на якому видно, що уламок російської ракети потрапив у багатоповерхівку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту