Удары по Запорожью и Ржищеву и визит Зеленского в район Бахмута: новости за 22 марта

В среду 22 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников на Бахмутском направлении, а россияне обстреляли Запорожье и Киевскую область.
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
в русском Курске раздался мощный взрыв;
оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район и повредили электросети;
Генштаб сообщил, что ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения россиян и уничтожили вражеский ЗРК;
россияне на Донбассе хотят создать 200 пропагандистских ячеек;
руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что из-за постоянных обстрелов российских войск трассу на выход из Авдеевки называют "дорогой смерти". Но эвакуировать гражданское население удается;
в лесу Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине.
Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских защитников на Бахмутском направлении.
"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", - сказал глава государства.
В Киевской области в результате ночной российской атаки дронов повреждены общежития и лицей в городе Ржищев.
В результате атаки погиб водитель "скорой", а еще 20 человек оказались в больнице. К вечеру количество погибших в результате атаки дронами возросло до восьми человек.
Вчера, 22 марта, россияне обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажку. В сети появилось видео первых минут спасения людей из-под завалов.
В свою очередь на обстрел города отреагировал президент Украины. Он также опубликовал видео прямого попадания российской ракеты в здание в Запорожье.
Всего после российского удара из-под завала спасатели освободили 6 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие два дня.
"В ближайшие два-три дня планирую провести еще один разговор с президентом Путиным", – сказал Эрдоган.
Как сообщается, в нескольких километрах от передовой журналисты с проекта "Донбасс. Реалии" снимали работу украинских военных. Во время съемки войска РФ приступили к обстрелу позиций из минометов и "Градов". Команда переждала в блиндаже.
Россия снова начала угрожать применением ядерного оружия. Страна-агрессор опасается новых поставок в Украину.
"Прошла ли угроза ядерного конфликта? Нет, не прошла, она выросла. Ежедневно поставки иностранного оружия в Украину в конце концов приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", - заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Принц Уильям совершил тайную поездку в Польшу, чтобы лично поблагодарить польские и британские войска, которые поддерживают Украину. В частности, он посетил военные базы в Жешуве, которые всего в 90 км от границы с Украиной.
Вчера, 22 марта, было продолжено отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею с шайбой на сезон-2023/24.
В Международном агентстве атомной энергии получили информацию о вероятности отключения Запорожской АЭС от последней резервной линии электропередачи 750 кВ. Так что станция снова может перейти на питание от генераторов.
Как напомнил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, последняя резервная линия электропередач 330 киловольтов (кВ) на Запорожской АЭС повреждена с 1 марта.
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