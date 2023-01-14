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В Беларусь прибыли еще два эшелона с техникой и солдатами РФ, - Гаюн

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Беларусь, Суббота 14 января 2023 15:42
В Беларусь прибыли еще два эшелона с техникой и солдатами РФ, - Гаюн Фото: в Беларусь прибыли еще два эшелона с техникой и солдатами РФ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Беларусь прибыли два эшелона российской военной техники. На некоторых машинах имеется пометка в виде буквы "Z".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мониторинговой группы белорусского Гаюна в Telegram.

8 и 9 января со станции Кантемирование Воронежской области были отправлены два эшелона техники в Беларусь.

Первый прибыл на железнодорожную станцию Слоним Гродненской области 11 января и насчитывал 43 вагона из которых: 1 пассажирский, на нем около 50 человек, также было 42 вагона-платформы.

Среди техники в эшелоне прибыло 2 бензовоза Урал, 2 БТРа, 6 грузовиков (Урал и КамАЗ, некоторые – КУНГи), и 1 прицеп – генератор, 1 автокран КамАЗ, 2 бензовоза МАЗ и 1 УАЗ Патриот. На некоторых машинах был знак "Z".

На следующий день, 12 января в 08:00, на станцию Слоним из Кантемирования прибыл еще один эшелон из РФ, он насчитывал уже 52 вагона: 3 пассажирских, по информации Гаюна около 150 человек и 49 вагонов-платформ.

В целом по данным мониторинговой группы в Беларусь прибыло:

  • Техника – не менее 91 единицы;
  • Личный состав – примерно 200 человек.

Напомним, 11 января из Беларуси в Россию отправился эшелон с обученными на белорусских полигонах мобилизованными российскими военными.

Ранее мы писали, что 8 января РФ опрокинула в Беларусь еще один эшелон с техникой.

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