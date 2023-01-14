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Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре

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Суббота 14 января 2023 16:06
Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре Фото: россияне попали по многоквартирному дому в Днепре (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергей Пышкин

Во время масштабных обстрелов по Украине, российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - пишет Тимошенко.

На месте попадания уже работают ГСЧС и другие городские службы.

Пока другие подробности не раскрываются.

Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре

Фото: россияне попали по многоквартирному дому в Днепре (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Тем временем в местных СМИ публикуют видео пожара на месте попадания.

Обновлено в 16:40

Как пишет Тимошенко, сейчас в разрушенном подъезде было спасено 15 человек. Тушение пожара и спасение людей продолжаются.

По словам главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, предварительно известно о десяти раненых. Двое из них - дети. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Все были госпитализированы.

Обновлено в 17:00

Городской голова Днепр Борис Филатов предупредил о том, что спасатели будут работать всю ночь.

В результате попадания район обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.

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