Умер известный актер Вахтанг Кикабидзе
В возрасте 84 лет из жизни ушел известный грузинский актер, эстрадный певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе. Причина смерти артиста пока не сообщается.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на грузинское издание Mtavari Arkhi.
В 60-70 годах актер прославился благодаря ролям в кино "Мимно, не горюй!", "Встреча в горах" и многим другим. Уже в 1980-м году Кикабидзе получил в Грузии звание народного артиста.
В 2008 году актер отказался от российского ордена Дружбы из-за российско-грузинской войны и отменил свои юбилейные концерты в Москву. После этого он не приезжал в Россию с выступлениями.
Актер осуждал действия российского диктатора Владимира Путина в 2014 году и выступил с осуждением полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
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