Россия сорвала обмен пленными, который планировался сегодня
Российская сторона отменила очередной обмен пленными, который был запланирован на субботу, 14 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
"Сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", - говорится в сообщении.
В Координационном штабе отметили, что враг продолжает прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри, используя для этого горе семей, которое сам же и нанес.
"Продолжается жестокая и кровавая война, начатая путинской Россией. Как бы ни враг не показывал, что ему не вредят потери, но они для него чрезвычайно болезненны. Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных", - добавили в штабе.
Напомним, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с омбудсменом РФ в Турции договорился об обмене пленными. Речь идет о 40 военных.
Также ранее мы писали, что, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, переговоры между Украиной и Россией сейчас ведутся только по освобождению пленных.
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