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Россия готовится к длительной войне в Украине, - разведка

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Украина, Суббота 14 января 2023 09:36
Россия готовится к длительной войне в Украине, - разведка Фото: Россия готовится к длительной войне в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия проводит подготовку к продолжительной войне в Украине. Об этом свидетельствует не только переход экономики на военные рельсы, но и назначение нового главы Генштаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Проведенные Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение", - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, эти мероприятия направлены на усиление потенциала ВС РФ и создание условий для проведения спланированных в самом начале войны операций, но неудачно реализованных российскими оккупационными войсками.

"Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войны", - констатируют в ГУР.

Напомним, что Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий Васильевич.

По данным Института изучения войны, назначение Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками, вероятно, является частично политическим решением. Таким образом, президент РФ Владимир Путин хочет ослабить власть силовиков, фаворитом которых был Сергей Суровкин.

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